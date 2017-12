Flying Robin Project, da Napoli a NY

NAPOLI, 29 DIC - E' in uscita il primo gennaio su tutte le piattaforme digitali l'EP d'esordio di Robin Kevin Daniel Grasso con il suo Flying Robin Project. "First Day, ovvero primo giorno, è la celebrazione di un nuovo inizio, forte come la speranza all'alba del nuovo anno, ma anche storia di un traguardo raggiunto" spiega il musicista napoletano, da qualche anno molto attivo nella scena musicale newyorkese. Il disco verrà presentato dal vivo in un mini tour europeo, prima data il 4 gennaio a Londra e in Italia l'11 gennaio alla Casina Pompeiana di Napoli. Anima pop, ritmi RnB, sonorità elettroniche e influenze jazz, queste le caratteristiche del primo prodotto discografico del Flying Robin Project che arriva sei mesi dopo Paradox, il singolo rilasciato quest'estate esclusivamente sul loro canale youtube. "E' un lavoro completamente auto-prodotto - spiega l'artista - che racchiude una mia crescita maturata negli ultimi 10 anni. Il disco è espressione di una sinergia tra l'Italia e gli Stati Uniti".