Massimo 20 mila in concerto piazza Duomo

MILANO, 28 DIC - È di 20.070 persone il numero massimo di ingressi a Milano in piazza Duomo per il concerto gratuito di Fabri Fibra e Luca Carboni a Milano. La decisione definitiva è stata presa dal comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese. Le misure di sicurezza, sottolinea la Prefettura, ricalcano quelle utilizzate per il maxi concerto di Radio Italia dello scorso giugno. La piazza sarà transennata con controlli al metal detector agli accessi e divieto di introdurre fra l'altro bottiglie di vetro, lattine, fuochi d'artificio e petardi.(ANSA).