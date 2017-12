Capodanno, Whun Chung su podio Fenice

VENEZIA, 28 DIC - Sarà il maestro coreano Myung-Whun Chung a dirigere il Concerto di Capodanno 2018 dal Teatro la Fenice di Venezia, giunto alla 15/a edizione. Lo spettacolo, presentata nelle Sale Apollinee del Teatro, sarà proposto in cinque date (tutte sold out), dal 28 dicembre alle 20 fino all'1 gennaio alle 11.15. La seconda parte del concerto di Capodanno, 1 gennaio, sarà trasmessa in diretta da Rai1 a partire dalle 12.20. "L'aria 'Nessun dorma' - ha dichiarato il sovrintendente, Fortunato Ortombina - esorterà il pubblico a sintonizzarsi in televisione". Il concerto, che sarà diffuso in tutto il mondo da RaiCom, verrà riproposto lo stesso 1 gennaio in differita parziale alle 18.20 su Rai5 e alle 20.30 su Radio3 e in differita integrale il 10 febbraio, alle 8.45 e alle 18.45, su Rai5. Creato dopo la riapertura del Teatro nel 2003, lo spettacolo sarà quest'anno, come ha sottolineato Ortombina, "dedicato al teatro d'opera e all'Italia, Paese che ha dato i natali di questo genere".