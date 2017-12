La Young European Orchestra va in Cina

FERRARA, 28 DIC - Dopo i concerti natalizi a Gerusalemme e Betlemme (su Rai5 il 6 gennaio alle 19.15) la Young Musicians European Orchestra si appresta alla sua prima tournee in Cina: tre concerti ad Haikou, capitale dello Hainan, il 31 dicembre, il 2 e 3 gennaio. I primi due saranno ripresi dalla Tv cinese al Palazzo dei Congressi, mentre l'altro sarà al College of Music-Hainan Normal University. Sul podio Paolo Olmi, tra i direttori occidentali più conosciuti in Cina. I 60 giovanissimi saranno impegnati anche in una "maratona musicale" come solisti o in formazioni da camera: dal violinista Gennaro Cardaropoli, allievo di Accardo, a Giuseppe Mengoli, Matteo e Niccolò Valerio, Yevgeniy Kostrytskyy, Giulia Panchieri. L'Orchestra tornerà poi in Palestina per festeggiare i mosaici restaurati dall'Università di Ferrara nella Basilica della Natività. In Italia si esibirà il 28 marzo, con la Petite Messe Solemnelle di Rossini, per Pasqua, nella basilica di Sant'Apollinare in Classe a Ravenna, con il London Philharmonic Choir.