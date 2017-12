'Manifesto' in prima tv su Sky Arte

ROMA, 28 DIC - Tredici volte Cate Blanchett: Manifesto, il film di Julian Rosefeldt distribuito al cinema da I Wonder Pictures e in onda in prima visione assoluta il 29 dicembre alle 21.15 su Sky Arte HD (120 e 400 di Sky) è l'ennesima prova di bravura dell'attrice due volte premio Oscar che si cimenta nell'interpretazione di una galleria di 13 manifesti: quello del Partito Comunista, i motti dadaisti, il Dogma 95 e così via. Nel film Blanchett interpreta 13 personaggi diversi, ogni personaggio uno scenario, ogni scenario un movimento artistico celebrato attraverso intensi monologhi, ma tutti con l'obiettivo di esplorare il rapporto tra società, arte e vita quotidiana del XX secolo. Le parole di Marx, Lars Von Trier, Marinetti, Kandinsky, Apollinaire, Fontana, Breton, Éluard e altri rivivono attraverso donne molto diverse per storia ed estrazione sociale: una madre operaia, una giornalista, una rock star, una burattinaia e altre ancora.