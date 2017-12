Torna Fantasia di Disney in live concert

ROMA, 28 DIC - Dopo il successo della scorsa stagione - con recite tutte sold out - torna, a grande richiesta, un classico senza età: il pluripremiato Fantasia, capolavoro Disney, farà divertire grandi e piccoli durante le feste (giovedì 4 gennaio alle 19.30, venerdì 5 alle 20.30, sabato 6 alle 18, domenica 7 alle 16) all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Santa Cecilia. Con l'esecuzione della musica dal vivo con l'Orchestra di Santa Cecilia diretta da Carlo Rizzari, si assisterà a una versione che mette insieme brani del film originale del 1940 con altri del successivo Fantasia 2000. Un'occasione per ritrovare le celebri immagini animate - memorabile Topolino alle prese con le scope dell'Apprendista Stregone di Paul Dukas - con l'aggiunta della musica in presa diretta. Beethoven, Bach, Stravinskij, Ponchielli, Saint-Sans, Dukas, Cajkovskij per uno spettacolo che unisce l'arte della grande musica, l'inventiva pittorica e drammaturgica della Disney e l'emozione dell'ascolto di una grande orchestra.