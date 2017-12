Capodanno con l'arte, mostre da vedere

ROMA, 27 DIC - Nel lungo week end di Capodanno le mostre più importanti della stagione resteranno aperte, come Monet al Vittoriano a Roma e Caravaggio al Palazzo Reale a Milano. E in alcuni casi, come Van Gogh a Vicenza e Picasso a Genova, le esposizioni saranno visitabili fino alle due del mattino nella notte di San Silvestro. Intanto, si inaugurano ad Agrigento una rassegna su Pirandello e la cultura artistica del suo tempo e ad Ostana (Cuneo) un'esposizione incentrata sul mondo rurale tra '800 e '900.