Shakira, live del 3/12 recuperato 21/6

ROMA, 27 DIC - Sarà recuperato il 21 giugno al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il concerto di Shakira, previsto per lo scorso 3 dicembre. La cantante era stata costretta a cancellare il suo "El Dorado World Tour" su ordine dei medici a causa di un'emorragia alle corde vocali. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Richieste di rimborso potranno essere presentate entro e non oltre il 26 gennaio. "Shakira - fa sapere un comunicato stampa - è felice e pronta a tornare 'on the road' per la prossima estate per regalare ai suoi fan il suo show migliore, ringraziandoli per la pazienza e il supporto dimostrato nei suoi confronti in un momento difficile".