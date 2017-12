Messico mon amour, Coco esce in 700 sale

ROMA, 27 DIC - Il talentuoso 12enne Miguel sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché la sua famiglia abbia bandito ogni forma di musica da generazioni. Desideroso di dimostrare le proprie doti Miguel finisce per ritrovarsi nella Terra dell'Aldilà, proprio nel festoso Dia de los Muertos il giorno dei morti in Messico, nel quale i trapassati sono riportati in Terra dei vivi dal ricordo dei loro cari. Miguel e il suo compagno di viaggio Hector, andranno alla scoperta della storia di famiglia. E' la trama di Coco, risposta politically correct del cinema alla chiusura di Trump verso il Messico (dov'è già diventato il film d'animazione più visto di sempre) che uscirà da domani, 28 dicembre con Pixar Disney, nelle sale italiane, in oltre 700 copie. Diretto da Lee Unkrich (Toy Story 3 - La Grande Fuga) e co-diretto da Molina (story artist di Monsters University), sceneggiatura scritta da Molina e Matthew Aldrich (Spinning Man), Coco è prodotto da Darla K. Anderson.