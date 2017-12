Arriva seconda serie tv regina Victoria

ROMA, 27 DIC - "La seconda gravidanza della Regina è una storia davvero interessante. Sebbene fosse una bella cosa, non fu una sua scelta né un suo desiderio. Si sentì imprigionata in essa, proprio quando aveva appena ritrovato la sua indipendenza. È una cosa che non avevo mai visto in tv: una donna che ama e adora il marito ma che ama anche il suo lavoro e non vuole necessariamente essere incinta. Nei suoi diari scrisse 'È l'unica cosa che temo', ma lei amava i suoi figli". Parole di Jenna Coleman che parla così del suo personaggio la regina Victoria. Dopo il successo della prima serie arriva in prima tv assoluta solo su laF (Sky canale 139) la seconda stagione di Victoria: uno dei 'costume drama' più amati dell'ultimo decennio che vede la protagonista Jenna affiancata da nuovi ingressi nel cast, fra cui Diana Rigg (la Regina di Spine del Trono di Spade e vincitrice di BAFTA ed Emmy Awards). La serie kolossal di ITV andrà in onda da venerdì 29 dicembre alle ore 21.10 e terminerà venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2018.