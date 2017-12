Giocattoli antichi, collezione tesoro

ROMA, 27 DIC - In un deposito del Complesso Monumentale della Centrale Montemartini, in via Ostiense, dal 2011 c'è un piccolo tesoro: è la Collezione di Giocattoli Antichi di Roma Capitale che conta 33 mila pezzi. Il Comune di Roma nel 2005 acquistò da un collezionista italiano una prestigiosa collezione di giocattoli antichi, il cui nucleo proveniva da Leksakmuseum, ovvero il Museo del Giocattolo di Stoccolma diretto dal collezionista ed antiquario Peter Pluntky che, a sua volta, aveva acquisito gran parte della raccolta nel 1975 in vista della costituzione del Museo aperto nel 1979 e poi chiuso nel 1991. Secondo i progetti del Comune di Roma l'intera raccolta doveva diventare il futuro "Museo del Giuoco e del Giocattolo" da allestire nelle storiche scuderie reali di Villa Ada Savoia che per l'occasione sarebbe state completamente ristrutturate. Ma il Museo non è mai stato realizzato ed i giocattoli dal 2011 si trovano nel deposito. C'e' anche un libro razzista scritto da una giovane tedesca durante il nazismo