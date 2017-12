PERUGIA, 26 DIC - Esperienze sensoriali, concerti, performance di teatro, degustazioni e trekking d'arte: torna "Made in Christmas" a Spello, l'appuntamento delle festività natalizie tra i beni culturali della città. Si tratta di uno speciale trekking d'arte per scoprire da vicino la Pinacoteca, la chiesa di Sant'Andrea e la Collezione Emilio Greco. L'appuntamento è per sabato 30 dicembre alle ore 17 in Pinacoteca, da dove partirà uno speciale itinerario accompagnato dalle performance teatrali e musicali dell' Accademia degli InQuieti-Compagnia teatrale Città di Spello. La visita proseguirà nella chiesa di Sant'Andrea dove si trova la prima Cappella Baglioni e si concluderà al Palazzo comunale di Spello, dove è custodita la Collezione Emilio Greco, per un brindisi di fine anno. L'evento è gratuito ed è inserito nel circuito museale Terre e Musei dell'Umbria, l'organizzazione è curata da Sistema Museo e dal Comune di Spello.