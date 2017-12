Mostre: tutto Arbore al Palazzo Reale

NAPOLI, 22 DIC - Nella sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli ci sono le sue famose collezioni di radio e di oggetti di plastica, dagli occhiali alle borse, alla bigiotteria,gadget di ogni tipo acquistati in tutto il mondo, ma anche i coloratissimi gilet, cappelli e cravatte: è un viaggio nell'allegria 'Neapolitan Memories and Songs by Renzo Arbore and his tv shows and absolute inutilities' titolo 'arboriano' della mostra che lancia lo slogan 'Lasciate ogni tristezza voi che entrate'. La mostra sarà visitabile fino al primo maggio 2018. L'esposizione, che è un vero e proprio spettacolo, è stata inaugurata dall'artista:"La canzone napoletana è un patrimonio del mondo, come la pizza.Degno della tutela Unesco" dice mentre ammira la mostra ricordando come la musica napoletana non sia la musica del passato "ma una canzone eterna, sempre verde". "Una melodia come 'O' sole mio' - spiega - non è solo "la più bella canzone napoletana, ma la più bella canzone in assoluto, più di Summertime o di altri motivi inglesi o americani".