Asta benefica per chitarra Pino Daniele

ROMA, 22 DIC - La chitarra Paradis Blù di Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio di 3 anni fa, è protagonista di un'asta su Catawiki iniziata oggi i cui proventi saranno utilizzati per sostenere l'Ospedale pediatrico napoletano Santobono. In particolare l'asta benefica servirà a finanziare il progetto "Sogni D'Oro", che dona arredi per le camere di degenza dei piccoli pazienti. La preziosa 6 corde, che porta sul suo body la firma di Pino, è stata compagna del cantautore in alcuni memorabili concerti: da quello di apertura dell'album "Non calpestare i fiori nel deserto", fino a quelli di Sanremo e del Festivalbar. La Paradis Blù, insieme ad altre tre importanti chitarre (una Framework appartenuta a Pino Daniele e altri due esemplari realizzati dal liutaio napoletano Gianni Battelli e dallo svizzero Rulf Spuler) sono da inizio novembre esposte nel salone centrale delle partenze dell'Aeroporto Internazionale di Napoli.