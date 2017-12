Tom Hanks, non mostrerò The Post a Trump

NEW YORK, 22 DIC - Tom Hanks non mostrerà a Donald Trump il suo ultimo film The Post anche nel caso in cui dovesse arrivargli un invito da parte della Casa Bianca. Lo ha rivelato lo stesso Hanks in un'intervista all'Hollywood Reporter. Nella pellicola firmata Stephen Spielberg, l'attore interpreta la parte del direttore del Washington Post, Ben Bradlee. "Lo scorso novembre - spiega - non pensavo che le cose sarebbero andate così male. Non mi sarei mai immaginato di vivere in un paese in cui neonazisti marciano con le fiaccole a Charlottesville e davanti ai "code talkers" Navajo un presidente fa battute su Pocahontas". "The Post" è uscito nelle sale Usa tra giudizi di critica che parlano di corsa agli Oscar. Nel film, in cui recita Meryl Streep interpreta la padrona del Washington Post Katharine Graham, Spielberg racconta della battaglia del quotidiano della capitale per pubblicare i Pentagon Papers, documenti del Dipartimento della Difesa che denunciavano i segreti del governo americano durante la guerra del Vietnam.