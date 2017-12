Carnaby e Zampaglione in Christmas Girl

ROMA, 23 DIC - E' una vera e propria fiaba natalizia quella che stanno vivendo in questi giorni i Carnaby, giovane band italo-americana portata da Fortunato Zampaglione in casa Sugar. Il loro singolo natalizio "Christmas girl", brano che strizza gli occhi alle sonorità anni Sessanta dell'Inghilterra dei Beatles, è riuscito ad attirare l'attenzione di diverse emittenti radiofoniche in Inghilterra, Usa, Canada, Australia e Giappone. Inizio di un percorso che prevede nuovi singoli che andranno formando una vera e propria playlist firmata Carnaby fino all'album d'esordio. Nel videoclip di "Christmas girl" un Babbo Natale catapultato in una festa invita il pubblico ad abbandonare gli smartphone e a godersi la festa: è un messaggio contro la frammentazione del dialogo esercitata dai social media che catturano l'attenzione delle persone distraendole dalla interazione sociale e reale (regia di Fortunato Zampaglione).