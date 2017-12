Fedez,esce a sorpresa Le palle di Natale

ROMA, 22 DIC - "Ma che Natale è, se tu non stai con me": esce a sorpresa, disponibile da oggi in digitale il nuovo singolo di Fedez, Le palle di Natale. Un inedito natalizio pensato come regalo ai fan che si aggiunge all'annuncio del palco a 360° di San Siro, condiviso con l'amico e collega J-Ax e l'album "Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition", il repack del grande successo discografico "Comunisti col Rolex", certificato triplo disco di platino. La produzione musicale è curata dalla coppia Takagi & Ketra (rispettivamente Alessandro Merli e Fabio Clemente), con cui Federico ha già collaborato a molte delle recenti hit di maggior successo. Fedez insieme a Takagi & Ketra devolveranno tutti i ricavi della vendita del brano all'Associazione Noi per gli Animali Onlus che si occupa, grazie all'opera di volontari, dell'assistenza, del monitoraggio e della tutela degli animali sul territorio.