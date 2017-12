Lawrence nel nuovo film di Guadagnino

LOS ANGELES, 13 DIC - Il regista italiano Luca Guadagnino, che sta facendo incetta di premi e nomination con il suo Chiamami con il tuo nome, dirigerà l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence nel film Burial Rites, crime drama di cui la star ventisettenne sarà anche produttrice. La pellicola è ispirata all'omonimo romanzo del 2013 di Hannah Kent e racconta le vicende di Agnes Magnusdottir (Jennifer Lawrence), ultima donna a essere giustiziata pubblicamente in Islanda nel 1830. Agnes fu condannata a morte per aver ucciso due uomini e dato fuoco alla loro casa. Hannah Minghella, tra i produttori di Burial Rites, intervistata da Variety, ha esaltato Guadagnino: "Luca è un talento raro. I suoi film sono caratterizzati da uno squisito senso dello spazio, inestricabilmente legato allo stato dei complessi personaggi che li animano. Non riesco a immaginare una collaborazione più eccitante di quella tra lui e Jennifer Lawrence".