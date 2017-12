Super vacanze di Natale, omaggio hot-pop

ROMA, 12 DIC - 'Super vacanze di Natale', in sala dal 14 dicembre con la Filmauro, è un omaggio al cinepanettone che compie 35 anni, ma anche in qualche modo il suo definitivo sdoganamento dai ripetuti attacchi della critica. Eppure Paolo Ruffini, che ha messo mano a ben 32 film della serie facendone un montaggio, non ha risparmiato nulla della cultura pop-trash della lunga serie cinematografica. E definisce, alla fine, questo suo film "di una scorrettezza meravigliosa". Sullo schermo compaiono tanti protagonisti del cinepanettone (un fenomeno che può vantare un incasso complessivo di 400.000.000 euro), su tutti Christian De Sica e Massimo Boldi, e ovviamente le loro imprese. Tanti 'mortacci tua', tanti 'vaffa', donne definite 'porche stratosferiche', tradimenti, 'poppe a pera', mentre per i gay nessuna definizione politically correct. E ancora, in una sorta di super-blog, tutti i vezzi dell'Italia divisa dalla politica e tra nord e sud, ricchi e poveri, raffinati e non.