Bud Spencer, la sua voce in audiolibro

ROMA, 12 DIC - Arriva 'Mi chiamavano Bud', l'autobiografia in audiolibro di Bud Spencer, dal 15 dicembre, in anteprima esclusiva su iTunes e Audible.it. Pubblicata da Volume, propone tutto quello che c'è da conoscere su Bud Spencer, morto nel 2016, direttamente dalla sua voce. Un racconto in prima persona della vita, la carriera e la filosofia del popolare attore, con contributi esclusivi del figlio Giuseppe e delle persone a lui più vicine. Un prodotto originale che fonde autobiografia e documentario. Volume (www.volumeaudiobooks.com) è una nuova società di produzione ed edizione di audiolibri, con distribuzione internazionale specializzata nel genere varia: cinema, teatro, musica, arte, cucina e sport. Il primo titolo, l'audiolibro Fantozzi letto da Paolo Villaggio, è stato a lungo primo nelle classifiche di vendita e ha ispirato il docufilm 'La voce di Fantozzi', con la regia di Mario Sesti, prodotto da Volume Entertainment, in concorso allo scorso Festival del Cinema di Venezia e in corsa per il David di Donatello.