Da Reggia Venaria nasce Giardiniere arte

TORINO, 12 DIC - Parte dalla Reggia Reale di Venaria, e da altre realtà piemontesi tra cui la Sovrintendenza ai Beni Architettonici e l'Associazione Parchi e Giardini d'Italia presieduta da Paolo Peyrone, il progetto di istituire la figura di Giardiniere d'Arte. Si è parlato di questo e della necessità di portare la discussione al Mibact, oggi in un convegno di esperti a Torino. A Venaria, infatti, è stato avviato il 4/o corso per Giardinieri specializzati in giardini storici e demaniali. "Le carenze nella formazione della figura del giardiniere sono ben note a chi si occupa di giardini storici - spiega Mario Turetta, direttore del Consorzio Residenze Sabaude - si tratta di una figura professionale che va riconosciuta e promossa. Come quella del restauratore. L'Italia ha tanti giardini che ne hanno bisogno". Al corso che si svolge a Venaria partecipano 18 futuri giardinieri. Alcuni, frequentatori delle precedenti edizioni, lavorano nei Giardini di Versailles, di Caserta e in altre Regge.