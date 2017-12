Musica: J-Ax e Fedez, a San Siro con palco a 360 gradi

MILANO, 12 DIC - Un palco centrale a 360 gradi per la 'finale' di J-Ax e Fedez, il prossimo primo giugno allo Stadio San Siro di Milano. Sono oltre 40 mila i biglietti venduti per la serata in cui i due artisti ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall'ultimo successo discografico scritto a quattro mani. È uscito lo scorso 24 novembre "Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition", l'edizione repack del triplo disco di platino "Comunisti col Rolex". L'album, anticipato dal singolo "Sconosciuti da una vita", si presenta in una nuova veste ed è disponibile in due versioni: standard e deluxe. Il repack contiene cinque inediti: "Sconosciuti da una vita", "Favorisca i sentimenti", "Devi morire", "Perdere la testa" e "Il kaos è chiuso". Acquistando l'album nei formati fisici si può partecipare ai "Repack party" con gli artisti. (ANSA). GGD/ S0B QBXB