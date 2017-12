Hit parade, Jovanotti conquista la vetta

ROMA, 12 DIC - Come era prevedibile, Jovanotti torna e sbaraglia la concorrenza. Il suo nuovo album di inediti, Oh, Vita!, prodotto da Rick Rubin, conquista subito la testa della classifica degli album più venduti della settimana secondo le analisi di FIMI/GFK. Ma tutto il podio è rivoluzionato, grazie alle uscite importanti in vista del Natale. Al secondo posto gli U2 con Songs of Experience, ideale seguito dell'album Songs of Innocence del 2014. Il nuovo lavoro è primo tra i vinili. Al terzo posto MinaCelentano con il cofanetto Tutte le migliori, che raccoglie i duetti dei due grandi artisti e alcune delle loro hit. Cesare Cremonini, primo la settimana scorsa con Possibili scenari, scivola al quarto posto, davanti ai Negramaro con Amore che torni. Riki con Mania passa dal quinto al sesto posto, precedendo Cristina D'Avena con Duets - Tutti cantano Cristina. Seguono Coez, con Faccio un casino, e Ed Sheeran con Divide, i più longevi della top ten, chiusa da J-Ax e Fedez con la ristampa di Comunisti con il rolex.