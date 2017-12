TORINO, 12 DIC - Cartoons on the Bay torna a Torino. Dopo il successo dello scorso anno, il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi diretto da Roberto Genovese, organizzato da Rai Com e promosso dalla Rai, torna al Museo del Risorgimento dal 12 al 14 aprile. Lo ha annunciato oggi a Torino il presidente di Rai Com, Roberto Nepote, con il direttore di Rai Ragazzi Luca Milano e l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, al Cineporto di Torino, sede della Film Commission Torino Piemonte. "Per il secondo anno - spiega Nepote - Torino diventerà la capitale dell'animazione trasformandosi in un laboratorio attento all'evoluzione tecnologica, stilistica e tematica di questo genere artistico in grande sviluppo a livello mondiale". Corona il festival, quest'anno, una novità, una mostra al Museo del carcere Le Nuove dedicata al ricordo della promulgazione delle leggi razziali fasciste del 1938, con opere originali e inedite di maestri dell'animazione.