Premio Wondy, annunciati i sei finalisti

ROMA, 12 DIC - Annunciati i sei finalisti del Premio Wondy per la letteratura resiliente, in memoria di Francesca Del Rosso, la giornalista e scrittrice morta l'11 dicembre 2016 dopo aver a lungo combattuto contro il cancro. Sono: Edith Bruck con 'La rondine sul termosifone' (La Nave di Teseo), Barbara Garlaschelli con 'Non volevo morire vergine' (Piemme), Emiliano Gucci con 'Voi due senza di me' (Feltrinelli), Lorenzo Marone con 'Magari domani resto' (Feltrinelli), Alessandra Sarchi con 'La notte ha la mia voce' (Einaudi) e Ilaria Scarioni con 'Quello che mi manca per essere intera' (Mondadori). La giuria tecnica è presieduta da Roberto Saviano e composta da Daria Bignardi, Paolo Cognetti, Ferruccio de Bortoli, Luca Dini, Donatella Di Pietrantonio, Chiara Fenoglio, Chiara Gamberale, Emanuele Nenna, Paola Saluzzi e Gianni Turchetta. I lavori saranno esaminati dalla giuria tecnica e da una giuria popolare. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 marzo 2018, al Teatro Manzoni di Milano.