Il festival Lovers è salvo

TORINO, 12 DIC - "Sono felice che la Città sia riuscita a trovare i soldi per mettere in sicurezza il festival dimostrando, come abbiamo sempre detto, che per noi rappresenta un'eccellenza". Così l'assessore ai Diritti della Città di Torino, Marco Giusta, a margine di un incontro per illustrare i provvedimenti odierni della giunta, conferma lo stanziamento di 50 mila euro da parte dell'assessorato alla Cultura per Lovers, il festival cinematografico con tematiche Lgbt. "Ora i soldi ci sono - ha aggiunto Giusta - e i piani di sviluppo, con azioni a livello nazionale e europeo, anche quindi le scuse sono finite, è il momento di mettersi a lavorare e spero che la direttrice e il presidente vengano messi in condizione di farlo anche perché siamo notevolmente in ritardo". L'assessore ha poi sottolineato di non essersi "mai ritrovato nella narrativa che il buco del Museo del Cinema dovesse essere pagato da Lovers che non è certamente solo un costo, ma un investimento in cultura di cui abbiamo bisogno".