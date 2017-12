Manhunt, su Netflix è caccia a Unabomber

NEW YORK, 12 DIC - Dal 1976 a metà anni '90 un matematico americano di origine polacca, Theodore Kaczynski, tenne in scacco l'America con una serie di pacchi-bomba che portavano la morte per posta in casa di perfetti sconosciuti: "Una figura che mi ha ossessionato a lungo. Aveva il potere di entrare metaforicamente in casa tua ogni volta che suonava il campanello", ha detto all'ANSA Greg Yaitanes, il regista di Manhunt: Unabomber, docudrama tv sulla caccia all'uomo dell'Fbi che nel 1996 pose fine alla minaccia di Unabomber. La serie arriva anche in Italia, mentre il tubo bomba torna d'attualità con l'esplosione a Port Authority. Le 8 puntate saranno disponibili in prima tv pay su Netflix dal 12 dicembre in coproduzione con Discovery Channel, per poi approdare su uno dei canali free del gruppo Discovery Italia. Nel ruolo di Unabomber c'è Paul Bettany, mentre Sam Worthington è Jim "Fitz" Fitzgerald, l'agente responsabile della creazione del profilo psicologico che portò alla cattura del criminale.