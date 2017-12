Bertozzi e Casoni in mostra a Sassuolo

MODENA, 12 DIC - L'arte di Bertozzi & Casoni sarà dal 16 dicembre in mostra alla Cavallerizza Ducale di Sassuolo, edificio storico restaurato che ospiterà in modo permanente una selezione delle opere più significative dei due maestri romagnoli della scultura ceramica contemporanea. L'evento è promosso dal Gruppo System, il cui core business è la progettazione di automazioni per l'industria ceramica. Di Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni saranno esposti anche lavori di grandi dimensioni, presentati in sedi prestigiose come la Tate di Liverpool, la galleria Sperone Westwater di New York, Ca' Pesaro e la Biennale di Venezia, Castello Sforzesco e l'Expo di Milano, Palazzo Te a Mantova. I loro interessi si sono indirizzati verso un dialogo con la grande tradizione dell'arte coltivando una originaria vocazione per la sperimentazione in campo scultoreo e vedendo nella ceramica una possibilità per una scultura dipinta. Negli anni 2000 il capitolo delle loro opere più significative: le "contemplazioni del presente".