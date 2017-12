Libro quotidiano, nasce vetrina edicola

ROMA, 11 DIC - Nasce 'Libro Quotidiano', una nuova vetrina per i libri cartacei che sfrutta la capillarità delle edicole e un innovativo sistema di distribuzione che mette in primo piano i piccoli e medi editori. Tra le prime case editrici che hanno aderito all'iniziativa, Sonda e Tunuè. Per le edicole è una rivoluzione nella modalità di vendita dei libri perché fino ad oggi hanno rappresentato solo il terminale di un sistema di distribuzione basato sul bestseller. Il nuovo sistema di distribuzione, presentato nell'edizione appena conclusa di 'Più libri più liberi', è reso possibile dalla collaborazione tra edicolanti e QR Poste, il sistema di logistica e consegna basato sull'informatizzazione dei dati. In pratica, ogni libro possiede un suo 'QRCode' che consente lo spostamento rapido e puntuale in tutto il territorio nazionale. E Radio Rete Edicole, web radio che farà da interfaccia fra editori ed edicolanti, faciliterà la promozione di titoli di attualità, pescandoli anche nelle pubblicazioni non recenti.