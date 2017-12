Mario Merz Prize per nuovi artisti

TORINO, 11 DIC - Apre l'11 dicembre (fino al 31 maggio) il bando del terzo Mario Merz Prize, nato per individuare, con l'ausilio di una fitta rete internazionale di esperti, personalità nel campo dell'arte e della musica. Possono partecipare, per la sezione arte, artisti segnalati da curatori, direttori di museo, critici, galleristi, esperti e per la sezione musica, compositori indicati da istituzioni musicali, interpreti, critici e personalità del mondo della musica. I 5 artisti finalisti saranno coinvolti in una mostra collettiva, mentre i 5 compositori finalisti eseguiranno un concerto. I vincitori vengono decretati da una giuria di esperti internazionali e dal voto del pubblico. Il Mario Merz Prize, legato alla Fondazione Merz e insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, è stato ideato per ricordare Mario Merz e per dare vita a una nuovo programma di mostre e di attività musicale in Italia e in Svizzera. E' patrocinato dall'ambasciata di Svizzera in Italia e dell'ambasciata d'Italia in Svizzera.