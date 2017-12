Museo Egizio in Cina in 5 grandi musei

TORINO, 11 DIC - Il Museo Egizio va alla conquista della Cina. Si è inaugurata, con grande successo (13.000 le persone in coda) la prima tappa della mostra 'Egypt. House of Eternity', un tour in 5 città, con oltre 200 reperti della collezione torinese: un percorso scientifico pensato per il continente asiatico, dove la civiltà faraonica è meno nota che in Occidente. Molti dei pezzi in mostra sono esposti per la prima volta. Il 'viaggio' attraverso 4000 anni di storia coinvolge diversi musei cinesi: si parte dall'Henan Provincial Museum di Zhengzhou, dove è stata inaugurata e si potrà ammirare fino al 22 marzo, per passare poi allo Shanxi Museum di Taiyuan, il Liaoning Museum di Shenyang, l'Hunan Provincial Museum di Changsha e il Guangdong Provincial Museum di Guangzhou, dove si concluderà a marzo 2019. 'Egypt. House of Eternity', realizzata con la consulenza di Mondo Mostre, occupa oltre 1.000 metri quadri ed è pensata per costruire un simbolico ponte tra due antichissime civiltà.