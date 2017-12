Picasso con Banderas, nuova stagione

ROMA, 11 DIC - La sua passione e indomabile creatività sono inestricabilmente collegate con la sua vita privata, fatta di matrimoni tumultuosi, storie d'amore e alleanze politiche e personali. Arriverà in primavera su National Geographic (Sky, 403), la seconda stagione di Genius, la serie tv prodotta da Ron Howard e che vedrà protagonista Antonio Banderas nei panni di Pablo Picasso. La serie in 10 episodi è prodotta da Brian Grazer e Ron Howard. Oltre ad Antonio Banderas, Alex Rich (Glow, True Detective) vestirà i panni del giovane Picasso; Clémence Poésy (Harry Potter e il calice di fuoco) sarà Francoise Gilot, la pittrice francese che fu la sua compagna per 10 anni ed ebbe da lui 2 figli; Poppy Delevingne sarà Marie-Thérèse Walter, amante e musa di Picasso e madre della sua prima figlia; l'attrice di origini italiane Aisling Franciosi (Game of Thrones, The Fall: caccia al serial killer) sarà Fernande Olivier, l'artista e modella francese che posò per Picasso per oltre 60 ritratti