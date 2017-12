Sgarbi, artisti sono come profughi

MILANO, 11 DIC - Con oltre 3mila visitatori si è chiusa ieri a Miami la mostra internazionale d'arte contemporanea 'Miami meets Milano', ideata e organizzata dal manager Salvo Nugnes con il contributo di Vittorio Sgarbi e di José Dalí (artista e figlio di Salvador Dalí). "Se non ci fossero iniziative private di questo tipo molti artisti contemporanei non vedrebbero mail la luce" ha commentato Josè Dalì, mentre Vittorio Sgarbi ha spiegato che se è vero che "l'arte contemporanea in Italia in questo momento ha un valore altissimo", tuttavia "altra storia riguarda gli artisti "viventi", loro invece subiscono una serie di ricatti, difficoltà e disagi che lo Stato non consente di ricompensare con un'accoglienza pari almeno a quella dei profughi. Si, gli artisti - sottolinea - sono come profughi in questo momento, cercano di trovare da qualche parte accoglienza e spesso non la trovano nel settore pubblico. Per questo le iniziative di manager e promoter d'arte acquistano un valore altissimo".