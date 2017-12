'Knightfall' epopea templari in saga tv

ROMA, 11 DIC - 'Knightfall', la produzione originale A+E Networks con Tom Cullen (Downton Abbey) con la prestigiosa firma di Jeremy Renner sbarca in anteprima esclusiva per l'Italia su History (canale 407 di Sky) da mercoledì 13 dicembre alle 21.00. Dieci episodi per entrare nel misterioso mondo dei Cavalieri Templari, ordine militare approvato dalla Chiesa Cattolica Romana nel 1129 e rimasto in attività per quasi due secoli. Ispirandosi alla vera storia della confraternita di monaci guerrieri, Knightfall prende le mosse dall'assedio di Acri del 1291, evento fondamentale che portò alla fine delle Crociate in Oriente con la conquista della città da parte dei Mamelucchi.