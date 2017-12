De Sica, Brizzi assente per sua scelta

ROMA, 11 DIC - "Fausto Brizzi non è qui ma solo per sua scelta. Preferisce comparire solo quando tutto sarà chiarito". A dirlo, Christian De Sica alla presentazione di Poveri ma ricchissimi, cinepanettone del regista in sala dal 14/12 in oltre 500 copie distribuite dalla Warner. Una frase che entra nella querelle tra la major e il regista, dopo le dichiarazioni di una decina di attrici e modelle che lo hanno accusato di molestie in tv. Da qui la decisione della Warner di non avere future collaborazioni con Brizzi e anche di escluderlo dall'attività promozionale del film. Ma il nome del regista, scomparso per un certo periodo dai trailer e dal sito della major, è stato messo regolarmente nei titoli di coda del film, sia in qualità di regista che di co-sceneggiatore e autore del soggetto insieme a Franco Martani. Nel cast del film, sequel di Poveri ma ricchi, anche Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi e Massimo Ciavarro.