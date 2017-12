Poirot top incassi aspettando Star Wars

ROMA, 11 DIC - Con un incasso di 3,5 milioni di euro, qualcosina in più anche rispetto alla scorsa settimana, è ancora Assassinio sull'Oriente Express, il giallo di Agatha Christie riletto da Kenneth Branagh, a dominare gli incassi del botteghino italiano. Questo in una classifica che, in attesa dell'uscita il 13 dicembre nelle sale dell'ultimo Star Wars, offre comunque qualche novità, a partire dal film di Natale Usa (Gli eroi del Natale) che sale al secondo posto scalzando di un gradino Smetto quando voglio- ad honorem. Ma anche ben tre nuove uscite che entrano nella top ten, in prima fila Il Premio, il film sulla paternità con Gigi Proietti diretto da Alessandro Gassmann che si piazza in quarta posizione, con un incasso di 686 mila euro, davanti pure a Suburbicon, l'ultima fatica di George Clooney regista con Matt Damon e Julianne Moore, quinto con 488 euro.