Box office Usa senza novità

ROMA, 10 DIC - Weekend senza sorprese per il box office americano in attesa dell'uscita, il 15 dicembre, dell'ultimo episodio di Star Wars. In testa, come la scorsa settimana, si conferma il film di animazione della Disney Coco, con un incasso di 18 milioni di dollari (nel totale sono 135 )e una perdita del 33, 5 per cento rispetto ad una settimana fa. Sul secondo gradino del podio c'è ancora Justice league il fantasy con Ben Affleck che in Italia è uscito il 16 novembre, e che in questo fine settimana nelle sale Usa porta a casa un incasso di 9,5 milioni di dollari (212 il totale in quattro settimane di programmazione). Stabile al terzo gradino del podio anche Wonder con 8,4 milioni ( il totale in questo caso è 100 mln in 4 settimane di programmazione). Le cose cambiano al quarto posto dove risale The Disaster Artist (era dodicesimo) il film di James Franco che in Italia uscirà il 18 gennaio. Al quinto c'è Thor Ragnarok che questa settimana perde una posizione.