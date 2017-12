Lando Fiorini, l'abbraccio dei romani

ROMA, 10 DIC - L'abbraccio della sua Roma, tanti amici e tanta gente comune oggi in Campidoglio per Lando Fiorini, ma anche la sindaca Virginia Raggi arrivata con il marito e il figlioletto, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il collega Edoardo Vianello, il rugbista Andrea Lo Cicero. A salutare il popolare cantante, icona della canzone popolare romana, tante persone che si sono strette ai familiari, la moglie Anna, conosciuta negli anni più duri del lavoro ai Mercati Generali e sposata nel '64, i figli Carola e Francesco. C'è chi lascia un fiore, chi una carezza, chi ha portato con sé la pagina di un quotidiano che oggi ne ripercorre la carriera. "Era amato da tutti- commenta commosso Francesco, il viso che ricorda tantissimo quello del padre da giovane - oggi prima di venire qui ho deciso di mettere il suo cappotto e lo ringrazio perché come uomo, come padre, ci ha trasmesso tanti principi, tanti valori, un'umiltà giusta".