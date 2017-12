Novitiate apre Capri Festival

NAPOLI, 10 DIC - L'anteprima europea di 'Novitiate' accompagnata da Melissa Leo, attrice Premio Oscar tra le favorite alla nomination 2018, inaugurerà la 22 edizione di Capri, Hollywood - the International film fest (27/12, cinema Paradiso). La Leo, italoamericana, che interpreta la Reverenda madre in un convento degli anni 60, tornerà sull'Isola azzurra dopo il 'Capri Award - Attrice del 2010' che fu viatico al Golden Globe e all'Oscar (miglior attrice non protagonista) per 'The Fighter' di David O. Russell. Ad aprire il nuovo anno a Capri Hollwyood sarà 'Il Ragazzo invisibile-Seconda generazione' di Salvatores, anteprima del 1/1, sempre nel segno degli Oscar, omaggio al regista, nato a Napoli, voluto dall'Istituto Capri nel mondo e dal chairman di questa edizione, Alessandro Bertolazzi (vincitore dell'Academy Award 2017 per Suicide Squad).Novitiate di Betts racconta i mutamenti della vita delle religiose per gli effetti del Concilio Vaticano II, tra fede, dubbi e problemi legati alla sessualità delle novizie.