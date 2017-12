Lando Fiorini: Fdi, mozione per intitolargli una via

ROMA, 10 DIC - Fdi in Campidoglio presenterà una mozione in Consiglio comunale per chiedere di intitolare una via al cantante Lando Fiorini, morto ieri, dopo una lunga malattia. "Storico Rugantino e indimenticabile cantore di Roma, Lando Fiorini è stato uno dei più grandi interpreti della canzone romana e merita - affermano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Federico Mollicone responsabile Cultura Roma - un omaggio da parte della Capitale. Come Fdi presenteremo una mozione per intitolargli una via o una piazza nel Giardino degli Aranci, dove ci sono già altri interpreti della romanità". (ANSA).