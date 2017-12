A gennaio sequel 'Il ragazzo invisibile'

TRIESTE, 10 DIC - Dopo tre anni di conto alla rovescia - dopo l'ultimo fotogramma del primo episodio - continuerà la saga di Michele Silenzi, il "Ragazzo Invisibile". Il 4 gennaio 2018 uscirà nelle sale di tutt'Italia il sequel "Il Ragazzo Invisibile - Seconda Generazione", sempre per la regia del premio Oscar Gabriele Salvatores, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e in collaborazione con FVG Film Commission. Confermato il cast: il protagonista Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport e Valeria Golino a interpretare le due mamme, naturale e adottiva, del supereroe. Una novità la giovane attrice francese Galatea Bellugi nel ruolo di Natasha, sorella gemella di Michele che si era rivelata alla fine del primo episodio. Nei giorni che precedono l'uscita nazionale, come già avvenne nel 2014, sarà il Friuli Venezia Giulia a tenere a battesimo la pellicola con una anteprima nazionale a Trieste, il 28 dicembre, e con una tappa udinese il giorno successivo.