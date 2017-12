Agli Efa sbanca The Square

(ANSA)- BERLINO 10 DIC - Agli Efa (European Film Awards) meglio conosciuti come gli Oscar europei sbanca The Square dello svedese Ruben Östlund, già vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes di quest'anno. Cinque candidature e cinque premi: miglior film, commedia, attore (Claes Bang ), regista, sceneggiatore e production designer Josephin Asberg. L'Italia, che non aveva candidature, manca anche l'appuntamento con il pubblico dove correva Paolo Virzì con La pazza gioia, riconoscimento che è andato invece a Farewell to Europe di Stephen Zweigh. Il premio alla carriera è stato assegnato ad Alexandr Sokurov.