Tv: Zecchino d'Oro a 'Una parola magica'

BOLOGNA, 9 DIC - 'Una parola magica' (testo e musica di Stefano Rigamonti), cantata da Sara Calamelli, 9 anni, di Faenza (Ravenna), ha vinto l'edizione numero 60 dello Zecchino d'Oro, in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna. I 16 piccoli solisti si sono esibiti nei 12 brani in programma, accompagnati dal Piccolo Coro 'Mariele Ventre' diretto da Sabrina Simoni. Alla conduzione Francesca Fialdini e Gigi & Ross, mentre a votare le canzoni è stata una giuria di 20 bambini affiancata da quattro giudici d'eccezione: Rocio Munoz Morales, Orietta Berti, Cristina D'Avena e Carlo Conti, nel doppio ruolo di giudice e direttore artistico. Tra gli ospiti, Topo Gigio e lo chef Bruno Barbieri, testimonial di 'Operazione Pane', campagna di raccolta fondi di Antoniano onlus patrocinata da Rai responsabilità Sociale e rivolta ai nuclei familiari che vivono in povertà. Con una donazione tramite sms solidale al 45511 è possibile sostenere la rete di 15 mense francescane donando un pasto a chi non ce l'ha.