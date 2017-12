Barrett tra identità e metamorfosi

ROMA, 9 DIC - Un nigeriano di 33 anni, Furo, che al risveglio scopre di essersi trasformato in un uomo bianco con i capelli rossi e gli occhi verdi. Stravolge la Metamorfosi di Kafka in chiave razziale lo scrittore A. Igoni Barrett, a 'Più libri più liberi' con 'Culo nero' (edizioni 66thand2nd), il libro con cui si è imposto sulla scena della letteratura nigeriana di oggi insieme a Teju Cole e Chimamanda Adichie. E proprio per la letteratura africana Barrett ha ideato il premio internazionale, alla sua prima edizione 'The Graywolf Africa Prize', dal nome della casa editrice Usa che lo sostiene, di cui è presidente di giuria e di cui sarà partner nel 2018 per l'Italia la casa editrice 66thand2nd. Razza e identità sono le questioni attorno a cui ruota 'Culo nero' dove temi seri vengono affrontati con leggerezza e ironia come se il libro "fosse una medicina dolce" dice. "Il tema centrale è l'identità. Poi visto che la trasformazione avviene da una razza all'altra, c'e' anche un discorso razziale" spiega all'ANSA Barrett