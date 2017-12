Johnny Hallyday, migliaia a corteo funebre Champs Elysees

PARIGI - La France dice addio alla sua rockstar più amata, Johnny Hallyday, con un eccezionale corteo funebre sugli Champs Elysees di Parigi, a cui assistono decine di migliaia di persone. Il funerale è partito dalla casa del cantante - morto a 74 anni a causa di un tumore ai polmoni -, poco fuori Versailles, per attraversare poi il centro cittadino fino alla chiesa della Madeleine, dove è prevista l'eulogia pronunciata dal presidente francese Emmanuel Macron. Il cantante sarà poi ricordato dagli attori Marion Cotillard e Jean Reno e dal cantante Patrick Bruel, mentre è prevista la presenza in chiesa degli ex presidenti Francois Hollande e Nicholas Sarkozy, che celebrò le ultime nozze dell'artista. La band di Hallyday suonerà durante la cerimonia funebre. Circa 1.500 poliziotti garantiscono la sicurezza dell'evento. (ANSA).