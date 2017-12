Sgarbi, togliere subito stand Urbino

URBINO, 8 DIC - ''Quegli orribili gazebo davanti al Palazzo ducale vanno subito rimossi. Non so chi li abbia autorizzati, non so niente della vicenda, ma il Palazzo è un bene che appartiene al mondo, all'umanità, come le Piramidi e il Louvre: va tutelato ad ogni costo''. Vittorio Sgarbi, che a Urbino è assessore alla Rivoluzione, è in viaggio verso Cortina, ma, parlando con l'ANSA, si chiama fuori dalla festa della porchetta organizzata nella città feltresca a sua insaputa, e soprattutto, dall'allestimento degli stand che soffocano il prospetto e l'entrata del palazzo del Duca Federico. ''Non ho sentito il sindaco Gambini - premette -, ma mi sembra impossibile che il Comune non abbia chiesto il parere del soprintendente alle Belle arti Carlo Birrozzi prima di dare il via all'allestimento degli stand. Il veto naturale che impedisce di deturpare un edificio 'sacro' come quello è in capo alla Soprintendenza''.