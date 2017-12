Ramazzotti e Borghi attori dell'anno

NAPOLI, 8 DIC - Micaela Ramazzotti e Alessandro Borghi sono gli 'attori italiani dell'anno' alla 22ma edizione di Capri, Hollywood-The International film fest' per i film 'Una famiglia' di Sebastiano Riso' e 'The Place' di Paolo Genovese: riceveranno il Capri Award il 27 dicembre al cinema Paradiso di Anacapri, serata di apertura del festival nel corso della quale Paolo Virzì sarà insignito del 'Master of Cinematic Art Award' al termine della proiezione speciale di 'Ella e John' con Helen Mirren e Donald Sutherland. Il film, che segna in debutto in USA del regista toscano è una produzione dalla "Indiana Production" a sua volta vincitrice del Premio Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa San Paolo)come "Studios Italiano del 2017". ''L'Istituto Capri nel mondo ha scelto all'unanimità di premiare due certezze del cinema italiano, attori di grande maturità e fascino'' annuncia Marina Cicogna, del board dell'Istituto Capri nel mondo.