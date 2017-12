Urbino 'deturpata' da stand porchetta

URBINO, 8 DIC - Una festa della porchetta nella culla del Rinascimento, con stand fin sotto Palazzo ducale. A Urbino, città patrimonio dell'Unesco, monta la polemica contro la giunta e l'assessore alla Rivoluzione Vittorio Sgarbi per piazza Rinascimento e piazza Duca Federico ''devastate - secondo l'opposizione e molti cittadini, scatenati sul web - da gazebo che oscurano il Palazzo ducale'', mentre in piazza Rinascimento c'è addirittura uno stand con l'insegna luminosa di 'Porcobrado'. Uno ''sfregio'', un ''insulto'' alla città ideale, attaccano la Lista Cutliberitutti e il movimento Urbino al Centro, che se la prendono con il sindaco Maurizio Gambini e Sgarbi, già nel mirino per le ''continue assenze in giunta e in consiglio comunale''.