Guida Lonely Planet sulle Dolomiti

BOLZANO, 8 DIC - E' dedicato alle Dolomiti l'ultima guida Lonely Planet, scritta dai giornalisti Giacomo Bassi, Denis Falconieri e Piero Pasini. Le Dolomiti si estendono su cinque diverse province e tre regioni. Un territorio immenso, soprattutto nella sua tridimensionalità, dal momento che si sviluppa anche in altitudine. Anzi, si potrebbe dire in quattro dimensioni, contando forre, gole e grotte. I capitoli di questa guida trattano da ovest a est i vasti territori in cui sono compresi i nove sistemi dolomitici che fanno parte del Patrimonio Unesco: strutture geologiche spettacolari, residui di una serie di atolli che milioni di anni fa punteggiavano un caldo mare tropicale, sul fondale del quale oggi si estendono le favolose valli del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Gli autori della guida hanno percorso in lungo e in largo questo arcipelago fossile, esplorandone ogni anfratto per fornire ai viaggiatori uno strumento utile alla scoperta di un territorio unico al mondo.