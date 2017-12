Balsamo da Sorrento a Cortina

CORTINA D'AMPEZZO, 8 DIC - "Il maestro di Sorrento che per amore si trasferì a Cortina. Pittore sensibilissimo, sapeva cogliere, in intensi disegni e in perfetti ritratti, l'anima dei soggetti da lui cercati e amati. A lui devo, oltre al mio, il ritratto vivo e parlante di mia madre, giovane e turbata, in un pensiero inquieto che nessuno come lui ha colto. Ed era la sua anima". E' Vittorio Sgarbi, curatore della mostra a rivelare il legame con Renato Balsamo, artista contemporaneo a cui Cortina D'Ampezzo dedica la mostra, ospitata dalla Ciasa de ra Regoles, "Dal mondo intero al cuore del mondo (9 dicembre 2 aprile 2018). Balsamo dialoga con Music", omaggio al pittore che dopo la donazione di Rosa Braun della preziosa collezione del marito, diede vita al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, inaugurato nel 1974 e da lui diretto fino al 2010. Le radici campane, l'amicizia con Zoran Music, Balsamo ebbe molto a cuore la crescita culturale di Cortina. La mostra si snoda su tre piani e comprende le opere di entrambe gli artisti.